Alaba coloca Lewandowski no mesmo nível que Messi e Cristiano Ronaldo

Após a vitória do Bayern de Munique por 3 a 0 sobre o Chelsea, em Londres, pelas oitava de final da Liga dos Campeões da Europa, o lateral esquerdo David Alaba comentou que Lewandowski está no mesmo nível que Messi e Cristiano Ronaldo.

“Ele é um jogador de classe mundial e um grande atacante. Sabemos que ele é muito importante para nós e agradecemos por tê-lo no nosso elenco. Ele mostra que é um dos melhores ou talvez o melhor atacante do mundo todos os jogos. Ele merece estar no topo e estar na conversa com esses caras (Cristiano e Messi)”, disse.

Com duas assistências e um gol, o atacante polonês foi fundamental no triunfo do time alemão na última terça-feira e chegou à marca de 39 gols em 33 jogos na atual temporada.

Bayern e Chelsea voltam a se enfrentar no dia 18 de março, às 17h (de Brasília), em Munique. Os donos da casa podem perder por até dois gols de diferença para avançar à próxima fase.

