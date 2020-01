Setién é apresentado no Barcelona e traça objetivo “Ganhar tudo que se pode ganhar”

Após a demissão do treinador Ernesto Valverde, o novo comandante Quique Setién foi apresentado oficialmente no Barcelona nesta terça-feira. O técnico já comandou um primeiro treino da equipe e deixou claro em entrevista coletiva que pretende resgatar o futebol que deixou o clube famoso em todo o mundo.

“Normalmente, nos times que vou, só garanto que meu vai jogar bem. Todos viram que havia uma identidade. Digo isso porque se viu o time aqui jogar bem quase sempre. Não tenho currículo extenso, não tenho títulos, somente o que demonstrei é que esta filosofia me encanta. O que já fiz foi Betis, Las Palmas e Lugo, que jogaram bem futebol”, disse, mencionando seus últimos trabalhos.

Setién também traçou seu objetivo no Barça e relatou o caminho para atingi-lo.

“Meu objetivo é ganhar tudo que se possa ganhar. Não há outro caminho, que se melhore a cada ano e consiga o máximo de títulos possíveis, além de jogar bem. O melhor caminho para a vitória é jogar bem. É importante associar isso”, afirmou.

😊 O 1º dia de trabalho do nosso novo técnico, @QSetien. Seja bem-vindo! 👊 🔵🔴 #ForçaBarça pic.twitter.com/QUxF7ufV5y — FC Barcelona (@fcbarcelona_br) January 14, 2020

O novo treinador do Barcelona assinou contrato com o clube até o fim de junho de 2022. Antes da apresentação oficial, o técnico comandou seu primeiro treino com a equipe principal. Quique Setién tem no time catalão seu maior desafio na carreira até o momento.

“Nem em meus melhores sonhos poderia imaginar estar aqui. Sou uma pessoa muito emotiva. Hoje é um dia especial para mim e, logo, preciso agradecer. A esperança e o entusiasmo com que enfrento este objetivo são, sem dúvida, o mais importante, que tratarei de transmitir aos jogadores”, concluiu.