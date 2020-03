Rivaldo vê Neymar como melhor opção para reforçar o Barcelona

Neymar seria a melhor opção para reforçar o Barcelona, de acordo com Rivaldo. Na tarde desta quinta-feira, o campeão mundial pela Seleção Brasileira concedeu entrevista à Betfair.net e também avaliou a decisão tomada pelo camiseta 10 de sair do clube catalão.

“Há muito tempo que eu venho dizendo que acredito muito no Neymar, e que ele se equivocou em sair para o PSG, porém se houver a possibilidade de trazê-lo de volta por um valor substancialmente abaixo dos 222 milhões de euros pelos quais ele saiu do Barcelona, vale a pena focar nessa contratação”, comentou.

Além disso, Rivaldo não vê a idade como uma barreira para Neymar voltar a brilhar no Barça.

“Ele está com 28 anos de idade e ainda tem muito futebol por jogar, então seria uma grande contratação para o Barcelona, pois chegaria alguém que conhece o time e que tem muita personalidade para fazer diferença sempre que necessário sem se amedrontar com a presença do Messi, e o argentino até gostaria de contar novamente com ele”, acrescentou.

O ex-jogador do Barcelona, por fim, colocou o craque da Seleção Brasileira à frente de Lautaro Martínez, joia argenteina de apenas 22 anos de idade.

“Muito se fala que o Barcelona pode buscar a contratação desse jovem atacante argentino da Inter de Milão, mas eu acho que aos 22 anos de idade ele ainda precisa crescer mais um pouco, embora se trate de um bom jogador. Na minha opinião, e considerando que Luis Suárez e Lionel Messi não saiam da equipe, o Barcelona devia focar essencialmente na contratação do Neymar para se tornar novamente um ataque demolidor”, finalizou.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com