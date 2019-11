Neymar teria falado a amigos seu desejo de retornar ao Barcelona

Apesar das tentativas fracassadas, Neymar ainda pretende retornar ao Barcelona. O desejo teria sido manifestado em encontro entre o jogador e amigos do seu ex-clube em duas oportunidades recentes, segundo noticia o jornal espanhol Mundo Deportivo nesta terça-feira.

De acordo com o periódico, em um mês e meio, uma vez no final de setembro, para resolver suas questões judiciais com o Barça, e outra vez no último final de semana, ele teria se encontrado com colegas, como Arthur Melo e também outros amigos de clube, e teria dito que espera que possa, em breve, “cumprir o sonho de retornar” ao Barcelona.

Além disso, o MD afirma que testemunhas viram o jogador na festa de aniversário da mulher de Luis Suárez no último final de semana, local onde também estava Lionel Messi. Os três faziam o famoso trio MSN. Na festa, ele supostamente teria reafirmado esse desejo.

Vale lembrar que Neymar estava no Barcelona e foi vendido ao Paris Saint-Germain por valor recorde em agosto de 2017. Desde então, porém, ele se envolve em polêmicas dentro e fora dos gramados e há algum tempo demonstra a vontade de deixar o time parisiense e retornar para o clube espanhol.

Neymar está fora de atuação desde o último dia 14 de outubro por conta de uma lesão de grau 2 na coxa esquerda. Ele estava a serviço da Seleção Brasileira, no amistoso contra a Nigéria, e jogou apenas dez minutos, quando precisou ser substituído. Ele deve retornar aos gramados contra o Lille, no próximo dia 22, pelo Campeonato Francês.

