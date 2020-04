Neymar terá que aceitar drástica redução salarial para voltar ao Barcelona

Como de praxe durante as últimas janelas de transferências, a volta de Neymar ao Barcelona está em pauta. O problema, de acordo com informações do Mundo Deportivo, é que o craque do PSG teria que aceitar uma redução salarial de 29 milhões de euros anuais (cerca de R$ 176 milhões).

Apesar das declarações do camiseta 10 sobre deixar o clube, o Paris Saint-Germain entende a importância de Neymar e já ofereceu um novo contrato, que, ainda segundo a publicação do jornal espanhol, é de R$ 295 milhões por ano.

O Barça, por outro lado, está disposto a oferecer o mesmo salário que o atacante recebia quando optou por trocar a Catalunha por Paris. Os valores não são exatos, mas o periódico sugere que Neymar receberia pouco mais de R$ 145 milhões.

Por fim, a publicação lembra que essa pode ser a última oportunidade de Neymar voltar ao Barcelona. O motivo é que Josep Maria Bartomeu, presidente do clube catalão, quer contratá-lo. No entanto, seu período à frente do Barça chega ao fim em 2021 e próximo mandatário pode não ser favorável ao seu retorno.

“O Barça precisa de um sacrifício dele. Ainda mais depois do impacto da covid-19”, escreveu o Mundo Deportivo.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com