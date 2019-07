Na apresentação de Griezmann, presidente do Barça evita falar de Neymar

O Barcelona apresentou oficialmente neste domingo o atacante francês Antoine Griezmann, de 28 anos. Após realizar exames e assinar o contrato, o atleta conversou com a imprensa. Na entrevista coletiva, os questionamentos não foram voltados apenas ao novo reforço culé, afinal, os jornalistas aproveitaram a presença do presidente do clube, Josep Maria Bartomeu, para esclarecer assuntos polêmicos, como, por exemplo, o caso de Neymar.

Ao ser perguntado sobre o craque brasileiro, Bartomeu se mostrou incomodado e preferiu não tocar no assunto: “Neymar? Estamos apresentando um dos melhores atacantes do mundo e nada mais interessa”, afirmou.

A volta de Neymar ao Barcelona ainda envolve uma série de empecilhos e, quando perguntado sobre o assunto, o presidente do clube costuma dar respostas curtas e inconclusivas.

A chegada de Griezmann ao Barça é tratada pela imprensa espanhola como mais uma pedra no caminho de Neymar à Catalunha. Além disso, o jornal Mundo Deportivo divulgou nesta semana que o brasileiro teria uma dívida de 35 milhões de euros (cerca de R$ 147 milhões) em tributos e impostos na Espanha, o que dificultaria seu retorno ao país.