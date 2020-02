Dirigente garante que Barcelona tentará contratação de Neymar: “Decisão é dele”

Neymar ainda faz parte dos planos do Barcelona. Três anos depois de vendê-lo ao Paris Saint-Germain, o clube espanhol, por meio do dirigente Éric Abidal, garantiu que tentará a contratação do craque da Seleção Brasileira na próxima janela de transferências. Na mesma entrevista ao portal Mundo Deportivo, o ex-jogador elogiou Lautaro Martínez.

“Depende do planejamento, passaportes, muitas coisas. Eu sempre digo que o importante para mim é o aspecto esportivo, tentando ter uma equipe mais forte para alcançar nossos objetivos como clube e, a partir daí, veremos. Mas ter jogadores talentosos como Lautaro, Neymar ou outros sempre seria bom para o clube”, comentou.

Ainda sobre o camiseta 10 do PSG, Abidal foi questionado sobre a possibilidade da negociação de concretizar.

“Não, nunca vejo isso impossível. Vamos tentar trabalhar para isso. E se nós pudermos, espero que sim”, destacou, acrescentando sobre a cláusula em contrato que permite saída do atleta por R$ 708 milhões.

“Facilita sim, porque agora temos um preço. Mas esse preço será o mesmo para todos os clubes, não apenas para o Barça. Eu sempre digo que a decisão é do jogador”, finalizou.

Desde que chegou ao futebol francês, Neymar foi às redes 66 vezes em 76 partidas, e o PSG conquistou dois títulos da Ligue 1, uma Copa da França, uma Copa da Liga e um troféu dos Campeões.

