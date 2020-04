Barcelona vai à Justiça para se defender de acusações de corrupção

O Barcelona anunciou, nesta segunda-feira, uma “ação criminal” pelas “acusações sérias e infundadas” lançadas pelo ex-vice-presidente Emili Rousaud, que na semana passada alegou que alguém “enfiou a mão no caixa” no caso que ficou conhecido como ‘Barçagate’.

“Tendo em vista as acusações sérias e infundadas do Sr. Emili Rousaud (…), o Conselho de Administração nega categoricamente qualquer ação que possa ser classificada como corrupção e, consequentemente, concordou em arquivar a ação criminal correspondente”, relatou o Barça em um comunicado.

“O FC Barcelona não pode tolerar acusações que prejudiquem seriamente a imagem da instituição. A ação criminal que será instaurada é em defesa da reputação do clube e de seus funcionários”, afirmou o clube catalão.

Rousaud, um dos seis dirigentes que pediram demissão na semana passada devido a diferenças com o presidente Josep Maria Bartomeu, sugeriu um possível desvio de fundos no caso ‘Barçagate’.

O ‘Barçagate’ foi a utilização da empresa I3Ventures para influenciar as redes sociais do Barça, com o objetivo de desacreditar os oponentes do conselho e melhorar a imagem deste, algo que foi negado em fevereiro por Bartomeu.

O presidente do Barça explicou que a empresa só fazia monitoramento na internet. A rádio Cadena Ser informou então que o Barça teria pagado um milhão de euros por esses serviços, que seriam divididos em vários pagamentos para não passar pelos controles financeiros internos.

O presidente do Barça anunciou na época uma auditoria interna para verificar se havia ocorrido alguma irregularidade. No entanto, na semana passada, em entrevista à rádio Cadena Ser, Rousaud afirmou que “se os auditores nos dizem que o custo desses serviços é de 100 mil euros e pagamos um milhão, é que alguém enfiou a mão no caixa”.

“Este contrato foi dividido em partes de 200 mil euros para não ter que passar pela comissão de controle”, acrescentou Rousaud.

O Barcelona lembrou, nesta segunda-feira, que a auditoria ainda está em andamento e que, quando concluída, “analisará o conteúdo e as conclusões resultantes, informará publicamente, tomará as decisões e adotará as medidas cabíveis”.