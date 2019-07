Barcelona se reúne com Atlético e pede desconto por Griezmann

O Barcelona estaria próximo de acertar a transferência de Antoine Griezmann nos próximos dias, visto que membros do clube teriam se encontrado com o Atlético de Madrid para tentar chegar a um acordo pelo jogador, conforme divulgado pelo jornal francês L’Équipe.

Griezmann anunciou no meio de maio que não faria mais parte do elenco do Atlético, porém, desde então, nenhum clube anunciou a contratação do jogador, que tem multa rescisória estipulada em 120 milhões de euros a partir de 1º de julho.

O alto valor seria o grande empecilho para que Griezmann ainda não tenha sido anunciado. Mesmo assim, o Barcelona segue sendo como o provável destino do atacante francês. Conforme apurado pelo periódico francês, as duas diretorias teriam se reunido na semana passada com o objetivo de chegar a um acordo sobre a transferência do craque.

Por conta da quantia de dinheiro, o Barcelona teria pedido um desconto na contratação, não só barateando o valor da multa como também podendo incluir algum jogador no negócio, como Nelson Semedo, nome que agrada Simeone. Ainda assim, não há nenhum movimento para saber se os termos foram acordados.

Diante disso, o clube catalão tenta evitar o pagamento do imposto sobre o valor agregado (IVA) da cláusula da rescisão, mas, ao mesmo tempo, manter a boa relação com o rival. Ainda segundo o jornal, Griezmann fechará um acordo de cinco temporadas, por 17 milhões de euros por ano.