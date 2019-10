Após polêmicas, Piqué se reúne com presidente do Barcelona

Crítico da atuação da diretoria do Barcelona no planejamento da temporada, Piqué se reuniu com o presidente Josep Maria Bartomeu para por fim nas polêmicas. Em entrevista à Catalunya Ràdio, o vice-presidente do clube, Jordi Cardoner comentou sobre o encontro.

“Houve um encontro entre Bartomeu e Piqué e regularizou-se a situação. Não há qualquer guerra, há paz e normalidade. Se vê no caráter da equipe e nos resultados. Estiveram duas horas e meia reunidos. Não foi apenas por um abraço, eles falaram”, afirmou Jordi.

Team Stats#BarçaInter

932 touches

697 completed passes (90%)

55 recoveries

20 successful dribbles

13 scoring chances

7 shots on goal

2 goals

1 win pic.twitter.com/xVJtovPNCC — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 3, 2019



Em declarações recentes, Piqué afirmou que a pré-temporada do Barcelona foi mal planejada, com mais viagens do que treinos, o que teria prejudicado na preparação física dos atletas.

Dentro de campo, o Barcelona conquistou uma importante virada diante da Inter de Milão na última quarta-feira e se prepara para enfrentar o Sevilla no Camp Nou no próximo domingo.

