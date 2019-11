Após goleada, técnico do Barcelona afirma: “É impossível não depender de Messi”

Em entrevista coletiva concedida após a vitória por 4 a 1 diante do Celta, o técnico do Barcelona, Ernesto Valverde, comentou sobre a dependência de Messi para o funcionamento de sua equipe. O craque argentino marcou três gols na partida realizada no último sábado, fazendo com que o técnico ressaltasse a sua importância.

“É impossível não depender de Messi. Tem uma influência decisiva no nosso ataque e não vamos renunciar a isso, porque é uma vantagem que temos e que os adversários temem. Com Messi qualquer coisa é possível”, afirmou Valverde.



Dos três gols anotados por Messi, dois foram em cobranças de faltas. Perguntado sobre o assunto, o treinador do Barcelona disse não se surpreender com o desempenho do camisa 10: “Estaria mentindo se dissesse que não espero gols quando as faltas são marcadas. Com ele, as possibilidades sobem muito, e quando vi a posição das faltas, pensei que seriam gols. É algo que domina com perfeição”.

Mesmo oscilando na temporada, o Barcelona lidera o Campeonato Espanhol com 25 pontos. A equipe de Valverde volta a campo pela competição no dia 23 de novembro, quando visita o Leganés.