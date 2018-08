Vinícius lamenta desatenção no início da partida: “A bola pune”

A derrota para o Internacional, nesta quarta-feira, deu fim a uma série de oito jogos de invencibilidade do Bahia no Campeonato Brasileiro. Agora, o Esquadrão de Aço terá três partidas fora de casa, diante de Santos, Ceará e Atlético-PR. Após o jogo, o meio-campista Vinícius lamentou a desatenção da equipe no início do duelo, uma vez que o gol solitário foi marcado por Patrick logo aos 22 minutos do primeiro tempo.

“A gente vinha em uma sequência boa, mas o futebol é isso. Se a gente não ficar ligado o tempo todo, a bola pune. Agora é uma sequência de três jogos fora. Temos que lembrar que temos um jogo a menos, mas é pensar no Santos. Temos jogado bem fora de casa também e vamos buscar os três pontos”, disse o jogador.

Vindo banco na segunda etapa para dar um gás novo ao time, o meia Régis já projetou o duelo contra o Peixe, neste sábado, na Vila Belmiro, e disse que o ataque tem que ser mais eficiente na hora de finalizar as jogadas.

“Agora é trabalhar para no sábado, contra o Santos, conquistar os três pontos. Eles (Inter) ficaram posicionados na linha de trás. Infelizmente a bola não entrou, mas é manter a calma e no sábado converter os gols para conquistar os três pontos”, declarou.

Com a derrota, os comandados de Enderson Moreira ocupam provisoriamente a 11ª colocação do campeonato nacional, com 22 pontos.