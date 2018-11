Petraglia fala sobre alterações na identidade visual do Atlético-PR: “Muda tudo”

Presidente do Conselho Deliberativo do Atlético-PR, Mário Celso Petraglia deu uma declaração polêmica e falou sobre mudanças na parte visual do clube. Segundo o dirigente, a equipe paranaense terá alterações no escudo, cores e uniforme.

“Não terá nada parecido no mundo. Vamos ter uma nova identidade visual. Vai mudar cor. Muda tudo. Quem falou que o Atlético tem que ser rubro-negro? Pode ser vermelho, azul, qual o problema?”, revelou Petraglia, em entrevista à Rádio Transamérica, de Curitiba.

“Não queremos mais ser sombra, imitação e nem o olhar de outra instituição. Precisamos ter uma identidade própria”, ressaltou.

Apesar das inúmeras mudanças no Furacão, Petraglia assegurou que será algo positivo. “Será bonito e bem feito. Nós contratamos a maior e melhor empresa brasileira, que está desenvolvendo toda a marca do Atlético-PR”, concluiu o dirigente.

O único problema será que para implementar essa nova identidade, o cartola terá que mudar o Estatuto Social em uma nova votação de conselheiros. No capítulo II, referente à ‘símbolos, distintivos e uniformes’, no parágrafo 3, está escrito “Para a identificação do clubes nas competições esportivas, no uniforme dos atletas deverão constar, necessariamente, as cores vermelho e preto”. Somente para fins comemorativos ou mercadológicos o Furacão pode usar outras cores.