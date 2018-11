Goleiro do Furacão reclama de pênalti para o Inter: “Estaria fora da briga”

Neste domingo, Felipe Alves, goleiro do Atlético-PR, esbravejou ao final da partida da equipe contra o Internacional, no Beira-Rio. Já nos acréscimos do segundo tempo, quando o placar do jogo era de 1 a 1, o árbitro Rodrigo D’Alonso assinalou penalidade máxima duvidosa para os donos da casa, após Márcio Azevedo se enroscar com Rossi dentro da área.

Depois do jogo, o arqueiro, em entrevista ao SporTV, foi contundente em sua reclamação do pênalti marcado e afirmou que o juiz do embate foi o responsável por manter o Colorado na briga pelo título da Série A do Campeonato Brasileiro.

“Não tinha nem que perguntar isso, não foi pênalti. No meu ponto de vista, se o árbitro não faz o que fez, o Inter estaria fora de briga pelo título contra o Palmeiras. Ele nos prejudicou. Fizemos um ótimo jogo fora de casa, contra uma baita equipe que teve o apoio do torcedor por 90 minutos”, disparou.

Com o resultado, o Internacional alcançou a marca dos 61 pontos na competição nacional, ficando cinco atrás do Palmeiras, com seis rodadas ainda a serem disputadas. O Colorado agora é o vice-líder da disputa, enquanto o Atlético-PR estacionou nos 43 pontos, caindo para o nono lugar da tabela de classificação.

