Gedoz lamenta derrota e Fabiano diz que Galo não quis jogar

O Atlético Paranaense tropeçou em um duelo direto na busca por um lugar no G6 e perdeu para o Atlético Mineiro, em plena Arena da Baixada, se complicando na tabela do Campeonato Brasileiro. O meia Felipe Gedoz, que entrou na segunda etapa, acredita que o resultado não foi justo pelo volume de jogo, mas já tenta pensar no próximo desafio, o Atlético Goianiense, depois da pausa na competição.

“Ninguém gosta de perder. A equipe deles teve só uma bola no primeiro tempo, que o Robinho finalizou bem. Mas, acontece. Futebol é dinâmico. Hoje a gente perdeu, mas vamos trabalhar durante a semana e brigar pelos três pontos”, disse o jogador, que ponderou sobre ter perdido a vaga de titular, mesmo em uma boa fase. “Eu estava bem, mas não tem o que reclamar. Tem que dar continuidade ao trabalho. Tem muitos jogos. Não tem que ficar bravo por ir para o banco”, completou.

Para o técnico Fabiano Soares o jogo foi ruim, especialmente, por sua análise, pela postura defensiva do adversário, que achou o gol em duas falhas rubro-negras. “Não estivemos vivos para criar mais ocasiões e os próprios gols do Atlético Mineiro foram mais demérito nosso do que mérito deles. O jogo foi mais 0 a 0. O Atlético Mineiro fazendo o antijogo e nós tentando sem clareza. E as que tivemos o goleiro parou. Não foi um jogo fluido porque a outra equipe não quis jogar”, avaliou.

O treinador ainda falou sobre a situação de Gedoz, que foi sacado do time e, após pedidos da torcida, entrou no intervalo. “O Gedoz na aguenta jogar 90 minutos e preferi colocar na segunda parte. Ele jogou dois jogos e pediu mudança. Então, por estratégia, optei por colocar na segunda parte”, explicou.

Fabiano admitiu que o time faz uma campanha irregular, especialmente em casa, mas prefere arrumar o grupo internamente. “Isso vem acontecendo por circunstâncias que, claro, publicamente não vou falar. Temos também problemas físicos, jogadores importantes e não conseguimos repetir as escalações. Os outros motivos, tenho que dizer em privado para corrigir ou solucionar. Problemas em bola parada, problemas de desatenção, sermos mais competitivos”, concluiu.