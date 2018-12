Furacão promete providência contra endereços que levam aos rivais

A rivalidade entre os times de Curitiba mais uma vez extrapolou o campo e deve virar caso para a Justiça resolver. Em meio a reformulação de sua marca, o Atlético Paranaense, que passou a incorporar um ‘h’ em seu nome e aos poucos vai deixando para trás sua antiga identidade, viu torcedores de seus maiores concorrentes aproveitar a onda para promover seus times.

Dois domínios falsos, athleticoparanaense.com e athleticoparanaense.net levam, respectivamente, às páginas oficias do Coritiba e do Paraná Clube. Isso porque o Rubro-Negro não adquiriu após o anuncio da mudança, no último dia 11, os domínios semelhantes ao athletico.com.br, o endereço oficial.

O caso virou gozação nas redes sociais entre os torcedores rivais, mas não agradou nada a diretoria do Furacão, que promete entrar na Justiça para resolver a pendência. Neste domingo, um anota oficial foi divulgada prometendo providências contra quem registou os domínios ‘fakes’.

Confira a nota:

O Club Athletico Paranaense vem a público repudiar veementemente a conduta do Sr. Leonardo Silva, já identificado como a pessoa que está utilizando de forma ardilosa um domínio da internet derivado de uma propriedade de titularidade do CAP.

Mesmo o CAP tendo sua marca amplamente protegida pela legislação, esta pessoa infratora busca achacar o CAP e também desvalorizar a marca ao, de má-fé, desviar um domínio internacional para um clube rival.

Em tentativa de solução amigável da questão, o infrator exigiu quantia em dinheiro como condição de cessar o uso do domínio. O CAP informa que não tolerará qualquer conduta contra o direito e já está adotando todas as medidas judiciais, cíveis e criminais, para cessar o ilícito, responsabilizar o infrator e regularizar o domínio. O CAP não medirá esforços para sua justa reparação.