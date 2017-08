Furacão lamenta chances perdidas e agora foca reação no Brasileiro

O Atlético Paranaense fez uma grande apresentação na Vila Belmiro, dominou o Santos, teve inúmeras chances para abrir o placar, mas perdeu mais uma vez para o Peixe, desta vez por 1 a 0, e deu adeus à Libertadores da América. Ainda na saída do gramado, o zagueiro Paulo André lamentou as oportunidades perdidas pelo Furacão.

“Faltou converter as chances em gol. Se tivesse feito o primeiro gol, provavelmente teríamos passado. Estávamos muito melhores da partida. A única chance que o Santos teve, converteram com qualidade”, disse o jogador, que pelo menos espera um final de temporada melhor dentro do Brasileirão. “Fica agora a esperança de um grande segundo turno do Campeonato Brasileiro”, projetou.

O técnico Fabiano Soares destacou o bom despenho, que confirmou os novos rumos do time, que pretende manter a mesma postura em qualquer partida. “Estou orgulhoso dos meus jogadores. Fizemos um grande jogo, mas não conseguimos concretizar as ocasiões. Creio que a equipe está subindo de produção e mostrando que jogando em casa ou fora, buscamos a vitória e não vamos renunciar a isso”, garantiu.

Restou agora ao Rubro-negro a reação no Brasileiro e o treinador acredita que ela se dará daqui para frente, especialmente com o fim da maratona de jogos. “A esperança é de fazer um campeonato tranquilo. Estamos jogando domingo e quarta desde que cheguei e temos que recuperar os jogadores para formar um onze forte para enfrentar o Bahia. E aí teremos tempo para treinar”, finalizou.