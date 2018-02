Camacho confirma sua transferência para o Furacão

O Atlético Paranaense não confirmou ainda de forma oficial, mas o volante Camacho, através das redes sociais, já anunciou sua chegada ao Furacão. Depois de se despedir dos colegas de Timão, o jogador agradeceu em sua conta no Instagram pela passagem pelo Parque São Jorge e confirmou seu empréstimo para o time da Baixada.

“Foram quase dois anos, 75 partidas, dois títulos (Paulista e Brasileiro) e muitas lembranças positivas. Estou indo defender o Atlético-PR por empréstimo e gostaria de agradecer ao Corinthians por todo carinho que tiveram comigo durante esse período. Diretoria, jogadores, comissão técnica e, claro, a Fiel. Obrigado!”, escreveu o jogador.

Camacho foi um pedido do técnico Fernando Diniz, que trabalhou com o atleta quando comandava o Guaratinguetá e o Audax, onde foram vice-campeões do Campeonato Paulista, em 2016. Em contrapartida, o lateral Sidcley foi para o time paulista. Entretanto, mais um jogador ainda pode pintar no Rubro-Negro por solicitação do treinador. O nome da vez seria do atacante Lucca.