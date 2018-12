Bruno Guimarães projeta Arena fervendo para final da Sul-americana

O Atlético Paranaense já começou a preparação para a última partida da temporada e uma das mais importantes de sua história, quarta-feira, diante do Junior Barranquilla, pelo jogo de volta da final da Copa Sul-americana. Titular no empate em 1 a 1 na Colômbia, o volante Bruno Guimarães ganhou ainda mais confiança, mostrando estar em alta neste final de temporada.

“Fiquei muito feliz em jogar essa final. Tenho a confiança de todos do grupo e me sinto preparado para desempenhar todas as funções em campo”, disse o jogador, que aproveitou para conhecer na prática a força do adversário. “Conhecemos melhor o Junior Barranquilla. Já entendemos bem o conceito de jogo da equipe. Eles possuem jogadores diferenciados e temos que tentar anular os pontos fortes deles para fazer um grande jogo em casa”, acrescentou.

A igualdade no placar foi vista com bons olhos pelo volante que, no entanto, pede capricho ao ataque no jogo da volta. “Podemos considerar um bom resultado. Jogamos fora de casa, contra um grande time, e segue tudo igual. Precisamos de uma vitória simples para conquistar o título. Então, não podemos abdicar do ataque e precisamos caprichar nas finalizações”, avaliou.

Bruno prevê uma grande festa na Baixada e conta com o apoio das arquibancadas na busca de um título inédito para o Rubro-Negro. “O Caldeirão vai ferver. Na final do Estadual, já foi um barulho enorme. Agora, todos os ingressos já foram vendidos e contamos com o apoio da torcida durante todo o jogo. Isso nos motiva para vencermos a partida”, concluiu.