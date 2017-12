Após fim do Brasileiro, Atlético-PR anuncia saída de Fabiano Soares

O Atlético-PR está sem técnico. Nesta segunda-feira, o clube anunciou a saída de Fabiano Soares, que comandou a equipe no Campeonato Brasileiro. Ele não segue para a temporada de 2018.

Ao longo de sua passagem, que começou em julho, o treinador ficou 26 jogos à frente do Furacão. Foram dez vitórias, cinco empates e 11 derrotas, com aproveitamento de 44,8%. Sua despedida foi com triunfo por 3 a 0 sobre o Palmeiras, no último domingo.

Com 51 pontos, o Atlético-PR terminou o Campeonato Brasileiro em 11º lugar, fora da zona de classificação para a Libertadores. A equipe jogará a Sul-Americana em 2018.

Ao longo de 2017, os paranaenses tiveram três treinadores. Começaram o ano com Paulo Autuori, responsável por colocar o time na Libertadores após bom Brasileiro em 2016. Depois, Eduardo Baptista foi contratado, mas ficou apenas 13 jogos, sendo demitido e abrindo espaço para Soares.

Confira a nota oficial do Atlético-PR:

Fabiano Soares não é mais o técnico do Atlético Paranaense. O jogo contra o Palmeiras, no domingo (3), foi o último do profissional como treinador do Clube.

O CAP agradece os serviços prestados e deseja sucesso em sua carreira.