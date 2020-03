Victor lamenta empate, reconhece atuação ruim e projeta chegada de Sampaoli

Neste domingo, o Atlético-MG acabou ficando no empate com o Boa Esporte, no Estádio Melão, pela sétima rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro. O resultado marcou mais um tropeço do Galo em início de temporada difícil, com eliminações na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana.

Após a partida, o goleiro Victor lamentou o jogo contra a equipe boveta e reconheceu o desempenho ruim do time alvinegro em 2020.

“Poderíamos ter feito uma partida melhor. A equipe sentiu um pouco tudo o que aconteceu no meio da semana, temos que voltar a ter confiança. Mas nada constrói a confiança a não ser o trabalho. Temos que evoluir porque o que a gente tem apresentado não condiz com a grandeza do Atlético”, declarou em entrevista ao canal Premiere.

Victor ainda projetou a chegada do argentino Jorge Sampaoli, anunciado neste domingo como novo técnico do Galo. O arqueiro afirmou que, apesar da contratação de um treinador de renome, os jogadores devem fazer sua parte.

“Um treinador vitorioso, extremamente competente, que vai agregar muito, vai ajudar muito. Mas temos que fazer a nossa parte. A diretoria se esforçou para trazer aquilo que há de melhor em treinador. Agora é assimilar o mais rápido possível o que ele quer, para evoluirmos rápido e fazermos uma temporada de recuperação e que faça com o que o torcedor se sinta feliz. O torcedor está chateado com a gente, mas temos certeza que ainda temos uma grande temporada pela frente”, completou.

Com o empate deste final de semana, o Atlético-MG perdeu a quarta posição para o rival Cruzeiro e ficou com 12 pontos na quinta colocação, a primeira fora da zona de classificação para a semifinal. Agora, o Galo disputa justamente o clássico contra a Raposa no sábado (7), às 19h (de Brasília), no Mineirão.