Time dos Estados Unidos oficializa a contratação de Chará

Na tarde desta quinta-feira, o Portland Timbers, time dos Estados Unidos, anunciou a contratação do meia-atacante Yimmi Chará, ex-Atlético-MG.

A ida do colombiano para o time americano já era dada como certa. Na última terça-feira, o Portland publicou um vídeo em suas redes sociais, em que Chará aparece de costas. Agora, o restante do vídeo foi postado, confirmando o negócio.

O valor da transação será de 3 milhões de dólares, pouco mais de R$ 12 milhões na cotação atual, como antecipado pela Gazeta Esportiva. A quantia é exatamente metade que o Galo comprometeu à época da aquisição do jogador colombiano, no meio da temporada de 2018. Para adquirir 70% e ficar com o atleta, a equipe mineira fez um acordo de 6 milhões de dólares, aproximadamente R$ 24,5 milhões. Chará é a contratação mais cara da história do Alvinegro de BH.

Através de sua conta oficial do Twitter, o Alvinegro confirmou a transferência e agradeceu o atleta pelos serviços.

✍🏾🇨🇴 O Clube Atlético Mineiro oficializa a transferência definitiva do atacante Yimmy Chará para o Portland Timbers, dos Estados Unidos. Agradecemos ao jogador pelo empenho e pela dedicação com a camisa alvinegra e desejamos sucesso em seu novo clube.#Galo 🏴🏳 pic.twitter.com/IgDSElQ1j7 — Atlético (@Atletico) 2 de janeiro de 2020

Pelo clube mineiro, Chará fez 68 jogos e 10 gols. Em 2019, foram 46 partidas e nove gols.