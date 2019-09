Rodrigo Santana promove testes no ataque do Atético-MG

O Atlético-MG deu continuidade à preparação para pegar o Botafogo. Nesta quinta-feira, o técnico Rodrigo Santana teve um desfalque nos trabalhos realizados na Cidade do Galo, mas aproveitou o momento para fazer testes no ataque.

Com uma amigdalite, o lateral-esquerdo Fábio Santos ficou de fora da atividade tática e sequer foi a campo. O defensor, porém, não deverá ser desfalque para a partida deste domingo, às 16 horas (de Brasília), no Nilton Santos, pela 18ª rodada do Brasileiro.

Contratado recentemente, o goleiro Wilson deverá ganhar uma chances entre os titulares, já que Victor (em processo de recuperação de uma tendinite no joelho esquerdo) e Cleiton (convocado para servir a Seleção Olímpica) são ausências confirmadas.

No ataque, a tendência é de que Ricardo Oliveira siga como titular, mas Rodrigo Santana promoveu testes, dando oportunidade para Di Santo atuar entre os titulares. Um provável Galo para pegar o Fogão tem: Wilson; Patric, Igor Rabello, Réver e Fábio Santos (Lucas Hernández); Jair; Chará, Elias, Vinicius e Cazares; Ricardo Oliveira.