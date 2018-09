Ricardo Oliveira renova com o Galo e se diz mais motivado para jogar

O atacante Ricardo Oliveira chegou motivado ao Atlético. Ao contrário do último ano de Santos, quando conviveu com contusões, no Galo até agora não ficou parado no DM. Com o serviço prestado agradando o clube mineiro, ambos anunciaram renovação de mais um ano.

Antes o jogador ficaria até dezembro de 2019. Agora, o vínculo com o Atlético vai até 2020. O camisa 9 comemorou o novo contrato com o Galo e se mostrou surpreso com a renovação.

“Fico feliz por estar dando esse resultado e recebi essa notícia com o coração muito aberto. Me surpreendeu muito agradavelmente. Estou muito feliz. É um momento especial na minha vida, na minha carreira, porque com 38 anos você continua dando resultado e sendo positivo. Queria agradecer ao presidente Sérgio, ao Alexandre Gallo e ao torcedor, que me fez sentir em casa de fato. Espero dar muitas alegrias para eles ainda”, disse em entrevista ao GloboEsporte.Com.

O Atlético bateu o São Paulo, por 1 a 0, apertado. Com o resultado o Galo seguiu na sexta posição, mas está mais próximo dos líderes. Ricardo Oliveira agradeceu o apoio do torcedor.

“Nós sabemos que foi muito importante essa vitória de hoje. Foi muito difícil, mas foi possível. Brigamos, nos entregamos e demos o nosso melhor. O torcedor veio. Queria agradecer o torcedor que atendeu o nosso pedido. Não foi só meu. Foi de todos nós, dos atletas, da comissão técnica e funcionários. É muito bom chegar na Cidade do Galo e ver o sorriso no rosto de cada funcionário que vai trabalhar ali e está envolvido. O próximo jogo é mais importante ainda, dentro do nosso campo”, finalizou.