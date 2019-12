Presidente do Galo confirma saída de Mancini e fala sobre Sampaoli e Carille

Vagner Mancini não fica no Atlético-MG para a próxima temporada. Em entrevista à Rádio Itatiaia nesta quarta-feira, o presidente do Galo, Sérgio Sette Câmara, confirmou a saída do treinador, que tem vínculo com o clube até o final deste ano.

“Já comunicamos a ele que o contrato se encerra. Foi bom para ambas as partes porque ele voltou ao cenário e performou o suficiente para colocar o Atlético na Sul-Americana”, disse.

O dirigente ainda negou o interesse em Jorge Sampaoli, que deixou o Santos na última segunda-feira, e Fábio Carille, sem clube desde que foi demitido pelo Corinthians no começo de novembro.

“Não fizemos contato com eles. Só anunciamos contratação depois que a tinta está no papel. Procuramos um profissional que possa chegar aqui e não só treinar o time, mas usar a base e que tenha uma visão moderna”, afirmou.

Por fim, Sette Câmara comentou o ano do clube. “De um a dez, eu daria nota cinco. Eu acho que tivemos coisas muito interessantes do ponto de vista administrativo, mas falhamos no principal, que foi fazer um futebol que desse muito mais alegria aos torcedores”, finalizou.