Presidente do Galo confirma proposta por Soteldo e fala sobre interesse em santistas

Desde que Jorge Sampaoli foi anunciado como treinador do Atlético-MG, uma série de especulações sugiram em relação ao interesse do clube na contratação de jogadores do Santos, time pelo qual o treinador argentino se destacou na temporada passada.

Sérgio Sette Câmara, presidente do galo, confirmou neste sábado que o clube formalizou uma proposta por Soteldo. O mandatário também comentou sobre a reação irritada de José Carlos Peres, que mostrou estar indignado com o “assédio” do Atlético-MG.

“A gente não fala sobre nenhum tipo de negociação. Nunca tratei de especulação. Foi feita uma proposta pelo Soteldo, o presidente do Santos ficou chateado, mas fizemos pelas linhas mais corretas possíveis, com proposta por escrito, como deve ser feito. Eu fiquei surpreso pela forma como reagiu porque ele deve ter recebido como algo similar quando o Flamengo contratou o Bruno Henrique. Ele pode dizer sim ou não”, afirmou o mandatário à Fox Sports.

Sette Câmara também foi perguntado sobre um possível interesse do Galo nas contratações de Everson, Lucas Veríssimo, Carlos Sánchez e Eduardo Sasha. O presidente elogiou os jogadores do Santos, porém negou que haja alguma negociação avançada com esses atletas.

“Os demais são diferenciados, caberiam em qualquer clube, eles têm muita qualidade, mas daí dizer que estamos contratando é uma diferença muito grande. Pode ter tido alguma sondagens pelo Alexandre, vendo o que é possível contratar, mas não seria só pelos jogadores do Santos”, disse Sette Câmara.

Sampaoli, que substituiu Rafael Dudamel no Atlético-MG, teve a oportunidade de comandar a nova equipe em apenas uma partida. O Galo venceu o Vila Nova por 3 a 1, fora de casa, pelo Campeonato Mineiro, antes da paralisação por conta do coronavírus.