Precisando vencer, Atlético-MG recebe Colón por uma vaga na final da Sul-Americana

O Atlético-MG recebe o Colón, da Argentina, nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), precisando reverter o placar de 2 a 1 sofrido no jogo de ida das semifinais da Copa Sul-Americana, na semana passada, em solo adversário. No Mineirão, os comandados de Rodrigo Santana precisam apenas do placar mínimo para avançar à grande final, isso se não levarem nenhum gol.

Para quem está estranhando, a partida não acontecerá no Independência por conta de uma regra da Conmebol, que não permite um duelo de semifinal em estádio com capacidade inferior a 30 mil torcedores – 41 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente. Por conta disso, os jogadores treinaram no local na terça-feira para ambientação. Réver, zagueiro do Galo, acredita que o estádio não será um fator contra.

“É um palco onde o Atlético tem muita história, e espero que a gente construa novas. Esse foi um dos meus objetivos no meu retorno ao Atlético, conseguir novas conquistas, e, graças a Deus, estou muito próximo de dar continuidade. Espero que, quinta-feira, nós, dentro de campo, possamos fazer o nosso melhor, deixar tudo que temos para conseguir essa tão sonhada vitória e chegar à final da Sul-Americana”, disse.

As novidades ficam por conta das liberações de Jair e Maidana do departamento médico. O primeiro está totalmente recuperado de uma lesão na coxa direita, enquanto o segundo foi liberado após tratar uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita.

Do outro lado, o Colón vem embalado da vitória de virada diante do Atlético-MG na ida, em sua casa. Na ocasião, os comandados de Pablo Lavallén sofreram um gol de Chará, mas se recuperaram e conseguiram marcar com Morelo e Luíz Rodríguez. Ambos estão relacionados para a partida.

No entanto, o time argentino vem mais recentemente de uma derrota no final de semana para o Lanús, pela sétima rodada da Superliga Argentina. O técnico, porém, escalou apenas um titular na ocasião, o goleiro Leonardo Burián, que também deve ser escalado contra o Galo.

FICHA TÉCNICA:

ATLÉTICO-MG X COLÓN

Local: Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Data: 26 de setembro de 2019 (quinta-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Arbitragem: Andrés Rojas (COL)

Auxiliares: Alexander Gusman e Dionisio Ruiz (COL)

VAR: Esteban Ostojich (URU)

ATLÉTICO-MG: Cleiton; Guga, Réver, Igor Rabello e Fábio Santos; Jair, Elias, Chará, Vinícius e Cazares; Di Santo.

Técnico: Rodrigo Santana

COLÓN: Burián; Vigo, Ortiz, Emanuel Oliveira, Escobar; Aliendro, Lértora, Zuqui, Estigarribia; Luis Rodríguez e Morelo.

Técnico: Pablo Lavallén