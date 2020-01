Pai de Elias diz que Atlético-MG tem dívida milionária com o jogador

O Atlético-MG deve pouco mais de R$ 2 milhões a Elias, de acordo com Eliseu, pai e agente do meio-campista. Em entrevista ao site Superesportes, ele disse que o Galo não buscou entrar em contato para negociar a dívida e que, caso isso não aconteça, vai entrar na Justiça.

“A dívida hoje está em torno de R$ 2.050.000,00, referente a salários, 1/3 salário, férias, imagens, premiação e comissões de intermediação”, disse o pai do jogador.

“A gente sempre preza pelo acordo, pela conversa, e o entendimento entre as partes foi sempre pelo que o Elias prezou na carreira. Agora não seria diferente. Mas a outra parte também tem que ter interesse em querer negociar, sentar e ter clareza naquilo que não cumpriu”, completou.

Eliseu ainda revelou que o déficit vem desde o primeiro ano de Elias no Galo, em 2017. “Hoje, pelo que sei, o Elias é o único jogador que tem todos esses atrasos. E nós sempre fomos tolerantes. Já tem dívida que é desde o início do contrato, por exemplo. As comissões de intermediações da empresa são desde o primeiro ano. Não pagaram as parcelas”, afirmou.

Contratado em 2017 como reforço de peso, Elias nunca caiu nas graças da torcida atleticana, mas soma bons números pelo clube. O volante fez 164 jogos, marcou 25 gols e conquistou o Campeonato Mineiro da temporada em que chegou.

“Vamos aguardar até o final do contrato e, a partir daí, se não tiver nenhum contato nem um reconhecimento de dívida, é óbvio que vamos acionar a Justiça. Afinal de conta, é mais da metade do salário dele do ano que não recebeu. Estou aguardando o contrato de alguém do financeiro para ver como vamos nos acertar”, finalizou Eliseu.