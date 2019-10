Mancini destaca pressão da torcida e ponto fraco do Santos após vitória do Atlético-MG

O técnico Vagner Mancini viu dois fatores como preponderantes para a vitória do Atlético-MG por 2 a 0 sobre o Santos neste domingo, no Estádio Independência: o apoio do torcedor e o estudo sobre o Peixe.

Quase 22 mil atleticanos foram ao Horto e viram o Galo abrir o placar aos dois minutos, ampliar aos 22 e administrar o resultado com tranquilidade.

“Foi fundamental ver o estádio inteiro jogando com o Atlético-MG. Até citei as vezes em que enfrentei o Atlético aqui (no Independência), a pressão, e hoje ficou comprovado”, disse Mancini, em entrevista coletiva.

“Sabíamos que seria um jogo dificílimo, contra um adversário que joga um futebol ofensivo. Tentamos aproveitar aquilo que víamos como fator de desequilíbrio no sistema de jogo deles, como a virada de jogo. Logo cedo saiu o 1 a 0 assim”, completou o treinador.

Ainda na 12ª colocação, mas agora com 35 pontos, o Atlético voltará a campo para enfrentar o São Paulo, domingo, no Morumbi, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.