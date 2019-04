Levir Culpi se diz surpreso com a demissão do Atlético

Após a goleada por 4 a 1 sofrida para o Cerro Porteño, nessa quarta-feira, no Paraguai, a situação do técnico Levir Culpi ficou insustentável. Mesmo com a decisão do Campeonato Mineiro pela frente, o treinador foi mandado embora e se mostrou surpreso com a situação.

Pelo Twitter, Levir lamentou o ocorrido. “Em reunião, o presidente do Atlético me comunicou da troca no comando técnico. Estávamos muito próximos da decisão do Mineiro e só por isso fiquei surpreso. Agradeço mais uma aportunidade de trabalhar no Galo e desejo boa sorte aos amigos que deixei e aos que torceram por nós”, postou em sua conta verificada.

Não é a primeira vez que o Atlético demite um treinador em um momento decisivo. Em 2016, entre a primeira e a segunda partida das finais da Copa do Brasil, contra o Grêmio, Marcelo Oliveira deu adeus à agremiação por resultados ruins, inclusive do primeiro jogo.

Levir encerra sua quinta passagem pelo Atlético com 31 jogos, 18 vitórias, cinco empates e oito derrotas. O treinador retornou ao clube em outubro de 2018 e levou o Galo a classificação para a Copa Libertadores. Com o pouco investimento da agremiação para a temporada, o trabalho não teve rendimento esperado, com pouca evolução, algo que foi preponderante para sua demissão.