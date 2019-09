Galo treina de olho no Inter e pode ter mudanças na escalação

Querendo se reerguer das quatro derrotas consecutivas e entrar na zona de classificação para a próxima Copa Libertadores, os atletas considerados titulares do elenco do Atlético-MG foram a campo nesta quarta-feira. Por conta da má fase, o técnico Rodrigo Santana pode mudar a formação do Galo, mas explicitou nenhuma alteração.

A boa notícia para o técnico é a volta de Cleiton, que estava a serviço da Seleção Olímpica. Em sua reapresentação na Cidade do Galo, o goleiro lembrou da falha contra o Corinthians, na partida válida pela 16ª rodada do Brasileirão.

“Foi muito difícil. O jogo estava relativamente calmo e eu estava indo bem. Por um desentendimento, acabei cometendo um erro fatal. Tentei sair jogando, mas fui infeliz no lance. Não consegui dormir por dias”, contou.

Ainda na defesa, Igor Rabello é desfalque. O zagueiro foi expulso na partida contra o Botafogo e vai cumprir suspensão automática. Com isso, os veteranos Réver e Leonardo Silva devem compor a zaga. Como o volante Jair ainda não foi liberado pelo departamento médico, Ze Welison e Ramón Martínez vão disputar vaga.

O setor ofensivo também deve sofrer mudanças. Em baixa, Ricardo Oliveira pode dar lugar ao argentino Franco Di Santo, autor do gol que diminuiu o placar na última rodada. Assim, é provável que o centroavante se junte ao trio formado por Chará, Vinicius, Cazares.

O Atlético-MG vai contar com o apoio da sua torcida para enfrentar o Internacional, neste domingo, às 11 horas (de Brasília). Em caso de vitória no Independência, o Galo pode assumir o sexto lugar na tabela do Campeonato Brasileiro.