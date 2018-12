Galo abre conversas com Internacional para contratar Rever em 2019

Em busca de zagueiros para a temporada 2019, o Atlético tem um novo nome na lista para contratações. O zagueiro Rever, que já vestiu as cores alvinegras, interessa ao time de Minas Gerais.

A informação foi divulgada pelo jornalista Venê Casagrande, do Site Coluna do Flamengo, e confirmada pela Gazeta Esportiva. Rever não vai permanecer no Rio de Janeiro. Com isso, o Galo tenta contratar novamente seu ex-capitão.

Rever está no Flamengo, mas é atleta do Internacional. O Galo trata com o clube do Rio Grande do Sul e a conversa é considerada apenas inicial.

Rever não vive seu melhor momento no Flamengo. Embora tenha sido titular nos últimos jogos, o zagueiro recebe críticas e seu alto salário também é algo bastante questionado.

No Atlético, Rever foi titular na conquista da Copa Libertadores em 2013, sendo o capitão daquela equipe que tinha Ronaldinho, Bernard, Tardelli e Jô no ataque. Na Copa do Brasil de 2014, o defensor caiu de rendimento e perdeu sua vaga para o jovem Jemerson.