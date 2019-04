Elias compreende protestos da torcida do Galo: “Eles vivem o clube”

A eliminação precoce na fase de grupos da Copa Libertadores e os maus resultados no início da temporada afetaram a relação da torcida com o elenco do Atlético Mineiro. E antes da estreia do time no Campeonato Brasileiro, que terminou com vitória sobre o Avaí por 2 a 1 na Arena Independência, as torcidas organizadas do Galo decidiram protestar, algo natural para o meia Elias.

Após a partida, o meio-campista disse compreender os protestos de parte da torcida, que no último sábado, por exemplo, caminhou em volta do Independência com faixas e gritos de cobrança antes do apito inicial, se recusando a entrar no estádio para apoiar o time.

“Os torcedores estão no direito deles de reclamar e protestar. Eles vivem o clube mais do que nós, jogadores. A gente um dia vai embora e eles ficam aqui sofrendo com o clube. É um direito deles ficar chateado e perder a confiança na nossa equipe. Vai de nós tentar recuperar isso para que eles voltem a nos apoiar dentro do estádio. Temos que pensar isso jogo a jogo”, disse Elias.

Protestos da torcida do Galo pelos maus resultados, inclusive, não foram novidade do último sábado. Na última quinta-feira, torcedores fizeram sua manifestação em frente à Cidade do Galo, cobrando melhores atuações e mais empenho dos jogadores.

O próximo encontro entre o Atlético Mineiro e seus torcedores, aliás, irá demorar a acontecer, já que o time possui três compromissos seguidos fora de casa. O primeiro deles é já nesta quarta-feira, em São Januário, no compromisso com o Vasco da Gama, pela segunda rodada do Brasileiro. Depois, o time ainda enfrenta o Ceará em Fortaleza, no próximo final de semana, e encerra a série contra o Zamora, na Venezuela.

Dessa forma, o Galo só irá voltar a jogar dentro de seus domínios dia 12 de maio, pela quarta rodada do Brasileirão. Às 16h (de Brasília), o compromisso é contra o atual campeão nacional Palmeiras, na Arena Independência.