Depois de dois meses, Atlético-MG homenageia Cazares e alimenta rumores de possível saída

Nesta quinta-feira, o Atlético Mineiro homenageou o equatoriano Juan Cazares por atingir a meta de 200 jogos com a camisa do clube. Contudo, o meia-atacante havia batido esta marca no dia 16 de novembro de 2019, no empate contra o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro.

O feito alimentou os rumores de uma provável saída do camisa 10 para o futebol árabe. Nas últimas semanas, o Al-Ain, da Arábia Saudita, teria sinalizado o interesse em adquirir 100% de seus direitos econômicos, por cerca de 2,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 11,5 milhões).

📸 @juanicazares é homenageado pelos 200 jogos com o manto alvinegro! O meio-campista recebeu uma placa e uma camisa alusivas à marca.#Galo 🏴🏳️ pic.twitter.com/2ik2U5MrH3 — Atlético (@Atletico) 23 de janeiro de 2020

Enquanto não há um desfecho para a situação, Cazares treina separado do elenco principal e chegou a pedir para não jogar. Recém-chegado, o treinador Rafael Dudamel chegou a se pronunciar sobre o caso.

“Ele tem uma oferta do futebol internacional. Conversamos, e ele me manifestou, com muita sinceridade, que não tem a cabeça agora no Atlético. Tem o desejo de sair. Vê nessa possibilidade a oportunidade de dar um futuro melhor à sua família. Isso é respeitável”, comentou.

Ao todo, o jogador de 27 anos tem 204 jogos e 41 gols com a camisa do Galo. Seu vínculo com a equipe mineira vai até o fim de 2020.