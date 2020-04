Começam as obras da Arena MRV, a nova casa do Galo

Depois de muitos anos tendo que acompanhar o seu time jogar ou na Arena Independência ou no Mineirão, os torcedores do Atlético-MG já estão começando a sentir um gostinho da sua nova casa. Nesta segunda-feira, deu-se início as obras do novo estádio do Galo, a Arena MRV.

Nas redes sociais, o presidente Sergio Sette Câmara divulgou vídeos e fotos de como está sendo este “dia histórico” para o clube alvinegro.

Marco zero, 20 de abril, dia histórico para o @Atletico. Que honra presenciar o primeiro dia de obras do nosso estádio, nosso terreiro, nossa @ArenaMRV! VAI PRA CIMA DELES, TRATOR! pic.twitter.com/a3yCmD55LD — Sergio Sette Camara (@camara_sette) April 20, 2020

Neste primeiro dia, está sendo realizada a terraplanagem, que irá limpar o terreno para erguer as estruturas que mais tarde serão a nova casa do Atlético. O estádio promete ter capacidade para 46 mil pessoas, e o preço a ser pago, inicialmente, é de R$ 410 milhões.

A ideia do Galo era de começar as obras em fevereiro, mas a pandemia do coronavírus atrasou o processo. Entretanto, o tempo perdido não foi muito grande e a previsão de entrega para 2022 está mantida.

