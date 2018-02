‘Cidade do Oswaldo’? Após briga, jornalista é proibido de entrar no CT do Galo

Após o empate por 1 a 1, na noite dessa quarta-feira, contra o Atlético-AC, na Arena da Floresta, no Acre, o técnico do Galo, Oswaldo Oliveira, perdeu a cabeça com um jornalista e precisou ser contido para não partir para agressão. Agora um novo capitulo: o radialista Léo Gomide foi proibido de entrar na Cidade do Galo.

O Atlético comunicou, através do diretor de futebol Alexandre Gallo, que o jornalista está proibido, “até segunda ordem”, de entrar na Cidade do Galo. Segundo o dirigente, a decisão foi tomada pelo presidente Sérgio Sette Câmara.

“São duas coisas distintas. Foi um jogo abaixo do que a gente esperava. E a outra situação foi o que aconteceu. Conversando bastante durante a noite toda, resolvemos com o nosso presidente, e vocês têm que entender também um pouco o nosso lado, o que aconteceu. O Oswaldo, um cara que está há 40 anos no futebol, não tem esse costume, nunca aconteceu uma situação dessa, de chegar a esse ponto com ninguém da imprensa, está pronto para responder tudo que perguntar, responder críticas, que são naturais. Agora houve uma reação de um fato importante. O repórter acabou, isso dito por um repórter amigo de vocês aqui de Belo Horizonte da Rádio Super, esse repórter (da Rádio Super) entendeu que o Oswaldo foi xingado, foi tratado de uma maneira desrespeitosa. E isso atinge diretamente ao Atlético, ele é o nosso representante, nosso comandante. Diante disso, nosso presidente em um primeiro momento decidiu que ele vai ficar fora da Cidade do Galo a partir de hoje até segunda ordem para que evite qualquer tipo de problema”, disse Gallo.

O debate entre Oswaldo e o jornalista foi ouvido pelos microfones das rádios. No entanto, a parte do xingamento do radialista ao treinador, relatado por Oswaldo, não foi possível escutar. O que se viu foi o treinador partindo para cima do profissional de imprensa e Léo Gomide afastando para evitar qualquer combate.

Em comunicado na manhã desta quinta-feira, o treinador atleticano, Oswaldo Oliveira, lamentou o ocorrido. “Venho a público hoje para reconhecer meu erro e me desculpar pelo episódio infeliz… Ouvi o maior desafoto de toda a minha carreira do jornalista Léo Gomide (impronunciável aqui publicamente)… Especialmente, sob estresse de um jogo complicado, reagi imediatamente para me defender”, postou na página do assessor de imprensa Francis Melo.