Atlético-MG encerra preparação em busca da primeira vitória na Sul-Americana

O Atlético-MG finalizou na manhã desta quarta-feira os preparativos para o confronto com o Juventud-URU, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. O jogo será realizado na quinta, às 19h00 (de Brasília), na Arena MRV. No duelo de estreia, diante do Puerto Cabello, o time brasileiro perdeu por 2 a 1, na Venezuela.

O técnico Eduardo Domínguez, que deve escalar força máxima, comandou atividades táticas e finalizações ao gol. Ele não contará com o volante Patrick (cirurgia no joelho) e com o meia Indio (lesão ligamentar no joelho direito). O atacante Alan Minda, em reta final de recuperação de uma lesão na coxa esquerda, realizou corridas no gramado durante o treinamento, mas também será desfalque.

Provável escalação do Atlético-MG

Domínguez deve mandar o time a campo com a seguinte escalação: Everson; Natanael, Lyanco (Vitor Hugo), Tressoldi e Lodi; Tomás Pérez, Alan Franco (Maycon) e Victor Hugo; Cuello (Dudu), Reinier e Hulk.

Situação do grupo

Com a derrota na estreia, o Atlético-MG é o atual lanterna do Grupo B, ainda zerado. O Puerto Cabello é o líder, com três pontos, seguido por Juventud e Cienciano-PER, ambos com um ponto.

Próximo jogo

Jogo: Atlético-MG x Juventud-URU

Competição: Copa Sul-Americana (2ª rodada)

Data: 15 de abril de 2026 (quinta-feira), às 19h00 (de Brasília)

Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp