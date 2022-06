Athletico confirma permanência de Tiago Nunes e Galo terá de buscar nova opção

O Atlético-MG tinha concentrado suas ações na contratação de Tiago Nunes. No entanto, terá de mudar o foco e buscar outro nome. No início da noite desta sexta-feira, o Athletico-PR confirmou, pelo Twitter, a permanência de seu atual treinador.

Com um simples “Ele fica”, o perfil oficial do Athletico Paranaense retuitou a fala de Mário Celso Petraglia que disse: “Incrível, é verdade, o “Mineiro” de forma antiética fez proposta milionária ao nosso técnico TNunes. O próprio presidente, seu vice e o traíra Rui Costa participaram em viva voz do telefonema. Desespero total. Esqueceram eles que o TN é homem de palavra trabalha no Paranaense”, postou.

Evidentemente, a Tiago Nunes sobrou uma valorização salarial, afinal, o Galo ofereceu, pelo menos, o dobro do que ganha atualmente, além de poder carregar profissionais auxiliares. A proposta alvinegra girou em torno de R$ 300 mil mensais.

O Galo agora busca outra alternativa. Um nome que segue em pauta é o de Rogério Ceni, atualmente no Fortaleza. O ex-goleiro faz grande trabalho na sua atual equipe e, por pouco, não chegou ao time mineiro na temporada passada, mas preferiu seguir na campanha vitoriosa da Série B.