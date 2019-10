Após empatar com Palmeiras, Atlético-MG se reapresenta já de olho no Flamengo

Um dia depois de empatar por 1 a 1 com o vice-líder Palmeiras, em pleno Allianz Parque, o Atlético-MG retomou os trabalhos, já em Belo Horizonte, na Cidade do Galo, nesta segunda-feira.

Os atletas que começaram o duelo contra os paulistas fizeram apenas um trabalho regenerativo na academia, enquanto os demais foram para campo e realizaram atividades técnicas comandas pelo técnico Rodrigo Santana.

Já de olho no Flamengo, líder do Campeonato Brasileiro, o treinador do Galo terá quatro desfalques. O goleiro Cleiton e o lateral-direito Guga se apresentaram à Seleção Brasileira Olímpica, o meia atacante Otero está com a seleção venezuelana e o atacante Luan levou o terceiro cartão amarelo no último domingo e terá que cumprir suspensão.

O elenco do Atlético retoma os treinamentos na tarde desta terça-feira.

Na 11ª colocação do Brasileirão, os mineiros enfrentam um momento turbulento, com apenas uma vitória nos últimos nove jogos.