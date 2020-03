Allan diz que Galo tem que ganhar o Mineiro e projeta clássico importante

O meio-campista Allan afirmou nesta quinta-feira que o título do Campeonato Mineiro é uma obrigação para o Atlético-MG. No momento, o Galo está fora da zona de classificação à próxima fase e corre risco de ser eliminado precocemente de mais uma competição no ano. Tanto na Copa do Brasil quanto na Sul-Americana o time já caiu.

“Nos preocupa muito (eliminação), porque no momento, tirando o Brasileiro, é a única competição que nos restou. Então, a gente tem que lutar para que possa ir para o G4 e buscar o título. Para hoje, o mais importante para nós é o Campeonato Mineiro. Depois, a gente vai pensar no Brasileiro. Mas hoje o Campeonato Mineiro é o mais importante e a gente tem que ganhar de qualquer forma”, disse em entrevista coletiva.

No próximo sábado, o Alvinegro recebe o Cruzeiro, no Mineirão, às 19h (de Brasília), pela oitava rodada do Estadual. A Raposa está na quarta posição, ocupando a última vaga para as semifinais, com 14 pontos, dois a mais que o Atlético, o que torna o jogo fundamental para ambas equipes.

“Esse jogo é bastante importante, sim. Por ser clássico e pela classificação. A gente sabe que está fora no momento. Vamos buscar entrar no G4. É muito importante essa vitória sábado, temos que dar o nosso máximo, nos doar para que as coisas possam acontecer bem. E que a partir de sábado isso seja uma constante”, completou.

