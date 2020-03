Alexandro Mattos é anunciado como novo diretor de futebol do Atlético-MG

O Atlético-MG anunciou nesta quinta-feira a contratação de Alexandre Mattos para o cargo de diretor-executivo de futebol. Com passagens por América-MG, Cruzeiro e Palmeiras, o gestor retorna ao futebol mineiro após quatro anos em São Paulo.

Mattos chega ao Galo em meio a mudanças drásticas no clube, iniciadas após a eliminação para o Afogados-PE na Copa do Brasil. O técnico Rafael Dudamel e o diretor de futebol Rui Costa foram desligados, para a chegada do dirigente e do treinador argentino Jorge Sampaoli.

Desempregado desde dezembro do ano passado, quando foi desligado do Palmeiras, Mattos havia fechado com o time da Segunda Divisão da Inglaterra Reading no último mês de janeiro, mas desistiu do acerto na última quarta-feira.

“No momento em que houve o convite (do Reading) comecei a cuidar de toda a parte burocrática para conseguir o visto de trabalho, porém vários fatores têm retardado o processo causando indefinição do prazo da obtenção da permissão. Além disso, o Coronavírus cria mais dificuldade em todo o processo”, escreveu em comunicado..

Sampaoli no BID

O técnico Jorge Sampaoli teve sua situação regularizada e apareceu no BID da CBF nesta quinta-feira. Com a liberação, o comandante fará sua estreia no banco de reservas do Atlético-MG, no próximo sábado, às 19h (Brasília), contra o Vila Nova-MG.