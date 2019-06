Filipe Luís deve sair do Atlético de Madrid e ir para o Barcelona

Filipe Luís está muito próximo de oficializar a sua saída do Atlético de Madrid. Seu contrato com o clube acaba no dia 30 de junho. Segundo o jornal Marca, o jogador não tem proposta para renovar e seu provável destino seria o Barcelona.

Em sua segunda passagem pelos colchoneros, o lateral-esquerdo quase foi para o Paris Saint-Germain no começo da temporada. Desde então, se especula que o jogador gostaria de uma mudança de ares. O Flamengo já manifestou interesse no jogador, mas Filipe Luís não estaria interessado em voltar ao Brasil agora.

Ainda segundo a publicação, ele teria várias propostas. No entanto, a que mais interessa seria a do Barcelona. A ida ao clube catalão permitiria que ele jogasse em alto nível, até mesmo na reserva de Jordi Alba, mas no atual campeão espanhol.

Concentrado com a Seleção Brasileira para a disputa da Copa América, Filipe Luís quer resolver a situação antes do início da competição. Assim, ele tem até dia 14 de junho, quando os comandados de Tite enfrentam a Bolívia, no Morumbi, às 21h30 (de Brasília).