Despedida de Torres será contra time de Iniesta e David Villa

O atacante Fernando Torres anunciou sua aposentadoria do futebol na última sexta-feira e, como prometido, deu uma coletiva de imprensa neste final de semana com a confirmação do seu último compromisso como jogador: será no dia 23 de agosto, no duelo entre o seu time, o Sagan Tosu, e o Vissel Kobe, pela J-League, o Campeonato Japonês.

Um ponto importante – e curioso – é que essa despedida dos gramados se dará contra dois colegas de Torres. Andrés Iniesta e David Villa, ex-companheiros de seleção espanhola, são jogadores do Vissel Kobe. Ele também divulgou a data em suas redes sociais.

“Minha última partida será no dia 23 de agosto contra o Vissel Kobe. Será muito emotivo me despedir do futebol junto dos meus amigos Iniesta e David Villa. Agora vou desfrutar esses últimos meses”, escreveu.

Fernando Torres iniciou sua caminhada em 1998, na base do Atlético de Madrid, e estreou na equipe principal em 2001. Após ter se destacado com a camisa do time, foi para o Liverpool em 2007, onde ficou até 2011 e viveu a melhor fase de sua carreira.

Mi último partido como profesional será el 23 de agosto contra el @visselkobe . Será muy emotivo despedirse del fútbol junto a mis amigos @andresiniesta8 y @Guaje7Villa

Ahora a disfrutar de estos dos últimos meses. pic.twitter.com/Nx8fgyQlkd — Fernando Torres (@Torres) 23 de junho de 2019

Então, seguiu para o Chelsea, tendo estado entre os campeões da Champions League de 2011/2012 e da Liga Europa da temporada seguinte, e foi para o Milan, onde permaneceu entre 2014 e 2016. Voltou ao Atlético de Madrid em 2016 e, em julho do ano passado, anunciou sua transferência para o futebol japonês, onde atuou pelo Sagan Tosu, seu último clube.

Torres tem o apelido de El Niño e além dos clubes europeus, também vestiu a camisa da seleção espanhola, com a qual conquistou duas Eurocopas (2008 e 2012) e uma Copa do Mundo (2010).