Wellington diz ter saído humilhado do Inter e desabafa após título

O título da Copa do Brasil contra o Internacional teve um gosto mais especial para um dos jogadores do Athletico-PR. Wellington Martins teve passagem conturbada pelo Colorado, onde rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e foi pego no antidoping. Após a partida, o volante comemorou a vitória contra o ex-clube e desabafou.

“Para mim é uma emoção muito grande porque é um desabafo. Vocês sabem do drama que eu passei aqui (no Inter). Tive minha terceira lesão de joelho, fui flagrado no antidoping injustamente. Eu e minha família saímos daqui humilhados. Mas, o mundo dá voltas e eu fui honrado aqui hoje”, declarou o jogador de 28 anos, que jogou no Internacional entre 2014 e 2015.

Wellington ainda afirmou que não foi auxiliado pela direção do clube gaúcho quando precisou, além de criticar a gestão do ex-presidente Vitorio Piffero. “É mais um desabafo de ter defendido a camisa do Inter com tanta dedicação e na hora que precisei da ajuda deles, eles viraram as costas. Não essa diretoria que está agora, mas a passada, que todos sabem a lambança que fizeram”, completou o meio-campista ao canal Sportv.

Com o triunfo desta quarta-feira, Wellington e o Furacão conquistaram a Copa do Brasil pela primeira vez. Além do troféu, a equipe comandada por Tiago Nunes garantiu a vaga na próxima edição da Copa Libertadores da América e na primeira edição da Supercopa do Brasil.