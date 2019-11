Tiago Nunes não comandará mais o Athletico em 2019

Confirmado como treinador do Corinthians para 2020, Tiago Nunes não comandará mais o Athletico Paranaense neste ano. A informação foi confirmada pelo diretor do futebol do Timão, Duílo Monteiro Alves, em entrevista coletiva, nesta terça-feira.

O técnico acertou as bases salariais com o Alvinegro, que chegam aos R$ 700 mil mensais, praticamente o dobro do valor oferecido pelo Furacão nos últimos dias. O comandante já não estará à beira do campo na próxima partida dos paranaenses, contra o Cruzeiro, esta quarta-feira, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena da Baixada.

Tiago Nunes e Athletico Paranaense tinham vínculo até o dia 8 de dezembro, data da última rodada do Brasileirão. O gaúcho de 39 anos deixa o clube com quatro títulos (Campeonato Paranaense, Copa Sul-Americana, Copa Suruga e Copa do Brasil) em um ano e cinco meses de trabalho.