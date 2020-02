Dorival condena início de jogo do Athletico e desconversa sobre reforços

Neste domingo, o Athletico Paranaense não conseguiu frear o ímpeto ofensivo do Flamengo, que conquistou a Supercopa do Brasil. Com 28 minutos da primeira etapa, a equipe carioca já vencia a partida por 2 a 0, o que dificultou a missão do Furacão.

Após o jogo, Dorival Júnior concedeu entrevista coletiva e falou sobre o início ruim do Athletico na decisão disputada em Brasília. Além disso, o treinador deixou claro que assume a responsabilidade pela derrota deste domingo.

“Pagamos um preço muito caro pelos 30 minutos iniciais da nossa equipe. Não entramos com a forma que sempre atuamos, que é com muita intensidade. Os 30 primeiros minutos acabaram comprometendo nossa partida de maneira total. São aspectos que estão acontecendo em uma reformulação. A derrota é sempre responsabilidade do treinador, e minha obrigação é encontrar soluções”, afirmou o treinador.

Perguntado sobre suas indicações de reforços à diretoria do Athletico, Dorival foi evasivo e focou em destacar o atual elenco do Furacão. O clube perdeu peças importantes, como Léo Pereira, Bruno Guimarães e Marco Rúben.

“O importante é você valorizar quem está ali dentro. O trabalho tem que continuar. Lógico que percebemos algumas coisas, mas tudo isso são aspectos que podemos trabalhar e melhorar. Não vou ficar, principalmente por esse resultado, abrindo uma situação de ‘preciso disso’ e ‘preciso daquilo’. É assimilar. Nos incomoda, mas, com esse incomodo, vamos trabalhar”, pontuou o técnico.

O Athletico volta a campo no próximo sábado, dessa vez pelo Campeonato Paranaense, para enfrentar o Cascavel. Focado na preparação para a estreia na Libertadores, Dorival não descarta utilizar a equipe titular nesse jogo do estadual.

“Isso tudo, estamos conversando e intensificaremos a partir da passagem dessa partida. Talvez façamos mais um jogo pelo campeonato regional, talvez, ainda não está definido. Mas a ideia é chegarmos com uma situação um pouco mais adiantada para a primeira partida da Libertadores, já com algumas situações um pouco mais definidas”, finalizou.