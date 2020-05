Dispensado no Atlético-MG e descartado no Santos, Ricardo Oliveira pode parar no Athletico

Fora dos planos de Jorge Sampaoli e dispensado do Atlético Mineiro no início do mês, Ricardo Oliveira pode parar no Athletico Paranaense. O Furacão teria interesse em contar com o centroavante e já entrou em contato com seu staff.

Segundo o UOL, o Athletico procurou saber como está a situação do atacante de 40 anos e não considerou alto seu salário, viabilizando uma eventual contratação.

O camisa 9 chegou a ser especulado no Santos, mas como a Gazeta Esportiva antecipou, o presidente do Peixe, José Carlos Peres, não teria se animado com a ideia e a descartou por ora.

“Neste momento não dá pra analisar (a volta). Temos tantos problemas a resolver com esta paralisação de atividades. O futuro a Deus pertence”, falou.

Contratado pelo Galo no final de 2017, Ricardo Oliveira fez 110 com a camisa alvinegra e marcou 37 gols.