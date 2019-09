Diretoria do Athletico-PR detona arbitragem: “Fomos garfados”

Os dirigentes do Athletico-PR não engoliram o pênalti assinalado a favor do Santos, que originou o empate entre as duas equipes neste domingo. Paulo André, diretor de futebol, e Mario Celso Petraglia, presidente do conselho deliberativo do clube, se pronunciaram sobre a atuação da equipe de arbitragem.

Logo depois da partida, Paulo André concedeu entrevista coletiva para demonstrar a sua insatisfação com o desempenho da arbitragem.

“Eu não estou falando de interpretação, mas sim com lances do VAR. São vários ângulos. A arbitragem não pode ser irresponsável. É vergonhoso. Fomos garfados aqui. Isso é inadmissível. É uma grande vergonha. O toque claramente é fora da área”

Apesar de se portar como um defensor do uso da tecnologia, o dirigente declarou que enviará um ofício à CBF com uma reclamação formal. Paulo André manifestou o desejo do clube de ouvir os áudios de comunicação da arbitragem.

“Sou super a favor do VAR. É uma tecnologia nova, que precisa de ajustes, treinamentos e capacitações. Acredito que vá melhorar muito, entendemos que é novo, mas tem casos que não podemos aceitar. Queremos saber quem foi o responsável por trazer o árbitro à cabine”, declarou.

Mais tarde, através de sua conta pessoal em uma rede social foi a vez do ex-presidente do Furacão e atual presidente do conselho deliberativo demonstrar a sua insatisfação. Mauro Celso Petraglia também não poupou críticas à arbitragem e ainda citou outras polêmicas envolvendo o Athletico-PR.

“Estamos cansados de erros de arbitragens contra nós! A esperança do VAR não existe mais, o “erro” agora fica oficializado! A nossa torcida que se manifeste e reaja! Pedir a Direção do Furacão que façamos alguma coisa de nada resolve! Estamos todos esses anos lutando contra o sistema, além de cansada a direção se sente impotente! Esse ano já tivemos os casos da partida do nacional contra o Botafogo e da CB em Curitiba contra o Flamengo!

O ano passado 2018 foi a mesma história na Vila e no Beira Rio! O nosso projeto vitorioso carimba na testa do Brasil que, ou existe incompetência ou corrupção! Não deixam nosso Athletico seguir sua vida em paz! O tempo será o senhor da razão!!!”, publicou.