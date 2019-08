Depois de 24 dias, Athletico volta a jogar na Arena da Baixada

Após cinco jogos jogando fora da Arena da Baixada, o Athletico-PR está de volta ao seu estádio. Os paranaenses entram em campo neste sábado contra o Atlético-MG, às 19h, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A última partida do Furacão diante do seu torcedor foi na derrota para o Boca Juniors por 1 a 0, no dia 24 de julho, pelas oitavas de final da Libertadores.

De lá para cá, o time Tiago Nunes venceu o Cruzeiro por 1 a 0, no Mineirão; perdeu novamente para o Boca por 2 a 0, na Argentina; bateu o Shonan Bellmare por 4 a 0, no Japão; foi derrotado pelo Botafogo por 2 a 1, no Rio de Janeiro; e, por fim, perdeu para o Grêmio na última quarta-feira por 2 a 0, em Porto Alegre.

A volta ao estádio será fundamental para a sequência da equipe. Além do Galo, o Rubro-Negro recebe o São Paulo na quarta-feira e quer fazer seis pontos para encostar no G6.

Jogando com a equipe principal, o Athletico fez 12 partidas oficiais na Arena da Baixada, com nove vitórias, um empate e duas derrotas.