Athletico terá nove desfalques para enfrentar o Corinthians nesta quinta-feira

Pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Athletico Paranaense vai até São Paulo para enfrentar o Corinthians, em Itaquera, nesta quinta-feira, às 19h15. Entre Seleção Brasileira, lesões e suspensões, o Furacão não terá nove jogadores à disposição.

Tiago Nunes amarga o desfalque de quatro titulares dos últimos jogos. O goleiro Santos e o meio-campista Bruno Guimarães estão servindo a Seleção Brasileira e Seleção Brasileira Olímpica, respectivamente. O meia Nikão sentiu o joelho na última partida contra o Bahia e ficará em Curitiba tratando o problema e, por último, o centroavante Marco Ruben foi liberado pelo clube para ir à Argentina após a morte de seu pai no final da semana passada e ainda não retornou.

O lateral-esquerdo Adriano levou o terceiro amarelo contra o Esquadrão e terá que cumprir suspensão automática. Já no departamento médico, se encontram os defensores Lucas Halter, com dores na coxa, Pedro Henrique, em reta final de recuperação também de um problema na coxa, Robson Bambu, sem condições de jogo por uma cirurgia no olho, e Jonathan, com um edema ósseo no joelho.

Ainda por cima, Marcelo Cirino assustou nesta quarta-feira no último treinamento do Athletico antes do duelo. O camisa 10 teve uma leve torção no joelho direito, ficou no chão, mas foi rapidamente atendido pelos médicos do clube e retornou normalmente a atividade.

O provável time que vai para campo é: Léo; Madson, Thiago Heleno, Léo Pereira e Márcio Azevedo; Wellington, Lucho González, Léo Cittadini, Thonny Anderson e Rony; Marcelo Cirino.

Com vaga garantida na Libertadores da próxima temporada pelo título da Copa do Brasil, o Furacão apenas cumpre tabela no Brasileirão. Até o momento, o time ocupa a nona posição com 34 pontos.